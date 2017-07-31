Игравший в "Брате-2" Гришин попал в аварию в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Актер театр и кино Алексей Гришин в воскресенье перевернулся на квадроцикле в Подмосковье и получил травмы, а его товарищ, находившийся за рулем, погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Актера доставили в больницу. Характер повреждений собеседник агентства не уточнил.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего. По их данным, инцидент произошел на 5-м километре автодороги Герасимиха-Рахманово. Погиб водитель 1975 года рождения и пострадал пассажир 1974 года рождения (год рождения Гришина). После госпитализации пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Гришин — выпускник школы-студии МХАТ, в 1998-2006 годах работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Известен по эпизодическим ролям в фильмах "Мафия: Игра на выживание", "С Новым годом, мамы!", "Платон", "Глянец" и "Брат-2", где в роли бортпроводника появился в сцене возвращения главных героев из США в Россию.