Моряка с затонувшего у Крыма сухогруза ищет спасательный буксир

Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции после крушения сухогруза возле Крыма

Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции после крушения сухогруза возле Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Поиски девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах судна Anda продолжены в понедельник, сильного волнения моря и ветра в районе крушения сухогруза нет, на месте задействован спасательный морской буксир Пурга, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Сухогруз Anda (флаг Того), перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в субботу в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма и затонул на глубине 1,7 тысячи метров. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь моряков были спасены и доставлены в больницу Ялты. Один член экипажа не был найден, его поиски продолжаются третий день.

"Спасательный морской буксир Пурга ФГБУ "Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ" задействован в поисковой операции на месте крушения сухогруза Anda", — сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС.

Восемь спасенных моряков — иностранцев были в субботу доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу.

"Состояние моряков удовлетворительное, их готовят к выписке и переселению в гостиницу", — сообщили в минздраве республики Крым.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщила ранее пресс-служба СК России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>