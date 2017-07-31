В Тульской области мужчина застрелил двух женщин

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Мужчина в Тульской области застрелил двух женщин — соседок, которым помогал по хозяйству, после чего покончил с собой, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"В одном из домов по улице Свердлова, микрорайона Шахтерский города Донской Тульской области 30 июля 2017 года с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями, обнаружены тела двух женщин", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

"По версии следствия… 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к проживающим в доме… двум женщинам, 1949 и 1987 года рождения, и из имеющегося при нем охотничьего ружья совершил несколько выстрелов в жильцов дома. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", — сообщает следствие, отмечая, что после этого мужчина покончил с собой.

Как пояснила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя руководителя управления СК РФ области Светлана Фомина, погибшие — мать и дочь, которые проживали по соседству с мужчиной. По словам Фоминой, они иногда просили его помочь по хозяйству. Мужчина жил один, был в разводе, у него на иждивении ребенок. Причины случившегося выясняются.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято в том числе гладкоствольное охотничье ружье. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, комплексная баллистическая экспертиза вещественных доказательств", — сообщает следствие.