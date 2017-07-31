В Иркутской области возбудили дело после пропажи трехлетнего мальчика

ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Иркутской области после исчезновения трехлетнего мальчика, который вместе с родителями отдыхал на пляже, сообщает пресс-служба регионального СУСК России.

Ребенок пропал без вести в субботу поздно вечером, когда семья отдыхала на пляже Озерный возле бывшего карьера. По данным пресс-службы, после наступления темноты отдыхающие начали запускать фейерверки и упустили ребенка из вида, а позже родители обнаружили, что сын пропал.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), по факту безвестного исчезновения 3-летнего мальчика в районе пляжа Озерный города Тулуна", — говорится в сообщении пресс-службы.

Семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется как благополучная.

В субботу и воскресенье ребенка искали сотрудники полиции. Они проводили опрос свидетелей и прочесывали местность. В воскресенье к поискам приступили водолазы, так как правоохранители подозревают, что ребенок мог утонуть. Исследование дна водоема продолжается и в понедельник.