В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, еще двое получили травмы в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье в 21.10 мск на автодороге Нижний Новгород – Касимов на подъезде к поселку Вача.

"Водитель ВАЗ-2115 при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода", который задел еще "Рено Дастер". В результате в машине ВАЗ-2115 погибли пять человек, среди которых 13-летний мальчик, а также водитель 1981 года рождения, женщина 1992 года рождения, двое мужчин 1981 и 1992 годов рождения", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, пострадали водитель "Шкоды" и пассажир "Рено".