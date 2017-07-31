На Алтае два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме

БАРНАУЛ, 31 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в понедельник утром в результате хлопка газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома в селе Бурла Бурлинского района Алтайского края, сообщает ГУМЧС региона.

По данным ведомства, ЧП произошло в 9.05 местного времени (5.05 мск).

"Всего в доме пять квартир, которые расположены на втором этаже, на первом этаже здания находится стоматологическая поликлиника и парикмахерская. Установлено, что утечка газа произошла через редуктор газового баллона объемом 10 литров. В результате хлопка в квартире были выбиты стекла и двери. В результате хлопка пострадали два человека, с травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Другие квартиры, находящиеся на первом этаже, не пострадали. По предварительным причинам, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

На месте происшествия работают сотрудники ГУМЧС региона и полиция.