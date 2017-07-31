Погибшие при пожаре в приморской больнице не могли сами передвигаться

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Четверо осужденных, которые погибли при пожаре в больнице ГУФСИН в Приморье, сами не могли передвигаться, сообщает, сообщает краевое СУСК РФ.

Накануне сообщалось, что из-за пожара в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН РФ во Владивостоке погибли четверо осужденных. По данным СК, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Прокуратура края сообщила, что ранее в учреждении уже находили нарушения пожарной безопасности.

"По версии следствия,… в помещении для хранения личных вещей спецконтингента произошло возгорание бытовых предметов, в связи с чем произошло задымление помещения, которое распространилось до четвертого этажа больницы. На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находилось 4 пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате чего граждане получили отравление угарным газом и погибли", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц больницы. Устанавливаются ответственные за соблюдение техники пожарной безопасности, выясняется, почему пациентов не эвакуировали.