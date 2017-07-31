Потерявшуюся в красноярской тайге девочку доставили на обследование

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Потерявшаяся неделю назад в тайге Тюхтетского района Красноярского края 14-летняя девочка доставлена санавиацией в Красноярск, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю девочку, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Девочка потерялась в понедельник. Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье "убийство". Девочка была найдена в воскресенье вечером бойцами спецотряда "Гром" краевой полиции и ОМОН Росгвардии в 16 километрах от населенного пункта Чиндат. Она провела в лесу семь суток, питаясь ягодами.

"Ночью девочка доставлена в Красноярск. Она доставлена на остров Татышева и перевезена в больницу №20. Сейчас за ее состоянием следят врачи", — сказал собеседник агентства.

"Внешне никаких повреждений нет, девочка ни на что не жалуется, контактна. Она в состоянии средней степени тяжести, стабильна. Сказывается усталость, переутомление стресс. После пережитого она постоянно хочет спать", — сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.