Источник: во Владивостоке при пожаре в СИЗО погибли четыре человека

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, по предварительным данным, в результате пожара в пятиэтажном здании следственного изолятора во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара находился в бытовой комнате на первом этаже СИЗО №1 по адресу: Партизанский проспект, дом 286. После ликвидации возгорания на верхних этажах здания обнаружены тела четверых погибших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства возгорания и гибели людей устанавливаются.