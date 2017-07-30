В красноярской тайге нашли потерявшуюся пять дней назад девочку

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Потерявшаяся в красноярской тайге 14-летняя девочка найдена полицейским спецназом и бойцами Росгвардии живой, пять дней она питалась ягодами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю девочку, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье "убийство".

"Около часа назад опергруппа бойцов спецотряда полиции "Гром" и ОМОНа Росгвардии, заброшенная ранее в тайгу, обнаружила девочку живой в таежной местности. Все это время она питалась ягодами, по ее словам. Сейчас они находятся на месте. Решается вопрос о доставке ребенка в Красноярск для осмотра медиками", — сказал Юрченко.