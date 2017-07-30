В Туве из-за шторма рухнул купол спорткомплекса

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. В Туве из-за шторма рухнул купол реконструируемого спорткомплекса "Субедей", частично нарушено электроснабжение и подтоплено несколько улиц в Кызыле, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По данным управления МЧС по республике, в субботу порывы ветра достигали 20 метров в секунду, а уровень осадков составил 12 миллиметров. По информации тувинского управления гидрометцентра, штормовое предупреждение сохранится в ближайшие дни. Глава республики Шолбан Кара-оол поручил властям предусмотреть экстренный план для больниц, а минтрансу следить за сложными участками дорог. Пострадавших после шторма в республике нет. Власти продолжают оценивать ущерб от стихии.

"Больше всего повреждения получили реконструируемый нами УСК "Субедей", где рухнул купол ледового зала, и здание дома культуры села Бурен-Хем, здесь разрушена кровля. Сначала без электричества остались 18 тысяч человек, по состоянию на восемь часов вечера оставалось подключить 280 домов с населением почти 5 тысяч человек. Энергетики ведут работу. С горы Догээ вода подтопила улицы Аскизская, Конечная, Подкаменная, Подгорная, Цветочная, Набережная, Холмистая", — говорится в сообщении.

В ближайшие часы электроснабжение в Кызыле должно быть восстановлено. Электроснабжение также отключено в Сут-Хольском и Каа-Хемском районах.

По информации спасателей, для людей из подтопленных домов открыт пункт в одной из школ Кызыла – сейчас здесь находится три человека. На месте подтопления работают спасатели. По информации правительства, на улицах Кызыла работает семь машин по откачке воды.

По информации Службы ГО и ЧС, в воскресенье местами в Тыве ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25м/с. До 31 июля в Эрзинском районе республики Тыва сохранится чрезвычайная пожароопасность.