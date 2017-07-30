На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Поиски девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах у берегов Крыма судна Anda возобновлены утром в воскресенье, сильного волнения моря и ветра в районе крушения сухогруза нет, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Росморречфлота Севастополя.

Сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Dосемь членов экипажа спасены, один не был найден. В морском спасательном подцентре "Севастополь" (подчиняется Росморречфлоту) сообщили, что сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров.

"Поисковая операция на месте крушения сухогруза Anda возобновлена, ведется силами проходящих здесь судов. Такого волнения моря, какое было накануне, и сильного ветра в районе поисков уже нет, условия благоприятные", — сообщили агентству в пресс-службе крымского управления МЧС.

Восемь спасенных моряков-иностранцев были накануне доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное. После прохождения медицинских процедур экипаж покинет пределы Российской Федерации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщила пресс-служба СК России.

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