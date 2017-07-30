На Кубани пять человек погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Авария на Кубани с участием двух автомобилей унесла жизни пяти человек, ещё один доставлен в больницу с различными травмами, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о происшествии на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин поступило в полицию около 3 часов утра в воскресенье.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2107", выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в результате аварии на месте погибли водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля, еще один его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Правоохранители продолжают работать на месте аварии. Отмечается, что движение на трассе не затруднено.