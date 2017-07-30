Под Саратовом один человек погиб при столкновении автобуса и легковушки

САРАТОВ, 30 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский автобус в воскресенье перевернулся после лобового столкновения с легковым автомобилем в окрестностях Саратова, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

ДТП произошло в 05.05 по местному времени (4.05 мск) на Вольском тракте в районе Елшанского кладбища.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля "ВАЗ" ("Калина"). В результате водитель "Калины" погиб на месте. Автобус, в котором ехали 36 человек, опрокинулся, за медицинской помощью обратились семь человек, которые получили травмы различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД.