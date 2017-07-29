Поиски на месте крушения сухогруза у берегов Крыма приостановлены до утра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Операция по поиску девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах судна Anda приостановлена в связи наступлением ночи и возобновится утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по республике Крым.

Сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Один член экипажа не был найден, сообщили в СК. В морском спасательном подцентре "Севастополь" (подчиняется Росморречфлоту) сообщили, сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров.

"Поисковая операция на месте крушения сухогруза Anda приостановлена до утра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС.

Восемь спасенных моряков были доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное.

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