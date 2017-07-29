В Якутии на шахте рудника обрушилась горная порода, пострадал один человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при обвале горной породы на шахте рудника "Мир" компании "Алроса" в городе Мирный в Якутии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В результате обрушения породы на глубине около 300 метров под завалом оказалась погрузочная машина с одним рабочим", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на момент ЧП в шахте находились 111 человек. Эвакуация не проводилась, рудник работает в штатном режиме, на месте обрушения проводятся работы по деблокированию пострадавшего. Обстоятельства происшествия выясняются.