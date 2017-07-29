Моряки с затонувшего у берегов Крыма сухогруза доставлены в больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Восемь спасенных членов экипажа затонувшего в нейтральных водах у берегов Крыма сухогруза Anda доставлены в Ялту, в Ливадийскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по республике Крым.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах у берегов Крыма в результате шторма опрокинулся сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Один член экипажа не был найден, сообщили в СК. В морском спасательном подцентре "Севастополь" (подчиняется Росморречфлоту) сообщили, что сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров.

Восемь спасенных моряков подняты на борт грузового судна Minoan Grace, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова. Поиски девятого члена экипажа продолжаются. Судно направлялось в Турцию и пришло на помощь тонущему сухогрузу. В открытых источниках указывается, что Minoan Grace ходит под флагом Мальты.

"Моряки доставлены в порт Ялты, оттуда специалисты "Медицины катастроф" доставили членов экипажа в Ливадийскую больницу. Состояние моряков удовлетворительное", — сообщили в МЧС.

Первичный осмотр медиками показал, что моряки легко травмированы, у двоих из них – переохлаждение, сообщили РИА Новости в минздраве республики Крым. Обследование членов экипажа проводится в Ливадийской больнице Ялты.

Судно Minoan Grace в порт Ялты не заходило, моряков пересадили на буксир недалеко от берега. Сейчас врачи заняты подробным изучением состояния их здоровья после спасения.