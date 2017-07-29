На юге Москвы пьяный мужчина на спор прыгнул с моста

Сотрудники спасательной службы осматривают мужчину после его прыжка с моста

Сотрудники спасательной службы осматривают мужчину после его прыжка с моста

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили из Борисовского пруда пьяного мужчину, на спор прыгнувшего с моста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в субботу вечером в 400 метрах от поисково-спасательной станции "Борисовская". Во время патрулирования спасатели заметили, как мужчина прыгнул с моста на Каширском шоссе.

"В 16.04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, по словам пострадавшего, он поспорил с друзьями. "Мужчина был доставлен на станцию, медицинская помощь не потребовалась", — добавили в департаменте.

Кроме того, сообщили в департаменте, ранее спасатели станции "Пансионат" Зеленоградского округа на озере "Школьное" заметили мужчину, купавшегося в неположенном месте, который также "находился в состоянии алкогольного опьянения".