В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Назрани

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники следственных органов и полиции Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины у рынка в Назрани вечером в четверг, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

В четверг в районе одного из рынков в Назрани неизвестный застрелил мужчину, находившегося в автомобиле "ВАЗ". От полученных ранений он скончался по пути в больницу. По подозрению в совершении данного преступления в розыск был объявлен 32-летний житель республики. По информации следствия, подозреваемый выстрелил в 44-летнего местного жителя несколько раз из пистолета. На месте происшествия были найдены две гильзы и пуля калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", она предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным источника, погибший был ранее судим, и одним из мотивов убийства могла стать кровная месть со стороны родственников жертвы совершенного им преступления.

"Подозреваемый житель Назрани задержан, сейчас с ним проводятся все необходимые следственные мероприятия. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что задержанный уже дает признательные показания.