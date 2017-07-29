В Чечне вынесли приговор фигурантам дела о покушении на Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 29 июл — РИА Новости. Гудермесский городской суд назначил троим фигурантам дела о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова по шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде республики.

Дело о покушении на Кадырова передали в Гудермесский суд в начале июня. Как сообщали СМИ, перед судом предстали бывший охранник экс-офицера батальона "Восток" Исы Ямадаева Азиз Альвиев, бывший боец того же батальона Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов.

Отмечалось, что дело рассматривается в особом порядке, поскольку обвиняемые полностью признали вину. Они дали показания о том, что покушение готовил Ямадаев. В марте его объявили в федеральный розыск.

Материалы в отношении Ямадаева выделены в отдельное производство и переданы в военное следствие, добавил собеседник агентства.