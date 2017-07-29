Вышли в шторм: в Черном море затонул сухогруз

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сухогруз Anda затонул в субботу утром у берегов Крыма. Восемь членов экипажа спасены, поиски еще одного моряка продолжаются, сообщают экстренные службы региона.

Восемь спасенных

Теплоход Anda опрокинулся в нейтральных водах возле Севастополя из-за шторма. Сообщается, что судно, следовавшее под флагом Того, везло пшеницу. На борту находился экипаж из девяти человек — трех граждан Индии и шести сирийцев.

В МЧС сообщили, что судно вышло из керченского порта, несмотря на штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что на теплоход было погружено около 24 тонн пшеницы. При этом, по данным специализированного портала marinetraffic.com, максимальная грузоподъемность судна составляет 4,2 тонны.

Спасательная операция длилась с 8 до 11 часов. Восьмерых спасенных моряков подняли на борт грузового судна (балкера) Minoan Grace, которое направлялось в Турцию и пришло на помощь тонущему сухогрузу.

"Первые три члена экипажа были обнаружены на месте катастрофы в 8.15, затем в 9.35 был спасен еще один моряк, которого обнаружили на плоту. В 10.35 в воде обнаружили еще четыре человека", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Поиски в условиях шторма

Все спасенные были одеты в жилеты. Судьба единственного моряка, который был без жилета, остается неизвестной. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба либо повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В пресс-службе крымского главка МЧС РИА Новости сообщили, что обнаруженных членов экипажа в течение двух-трех часов планировалось доставить в Ялту.

Как отметили в "Морском спасательном подцентре Севастополь" (подчиняется Росморчерфлоту), решение идти в Ялту, а не в Севастополь, принял капитан балкера Minoan Grace, прибывшего на помощь тонущему сухогрузу.

К спасательной операции у берегов Крыма привлечены самолет и два корабля Черноморского флота, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения Черноморского Флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"По решению командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко к месту аварии сухогруза Anda под флагом Того в Черном море направлены спасательный буксир Черноморского флота "Шахтер", а также корабль связи "Приазовье". В воздушном пространстве над районом поисково-спасательной операции работает экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота", — сказал Трухачев.

Он также отметил, что проведению операции мешают тяжелые погодные условия. В районе поиска штормовое море до пяти баллов, ветер — до 20 метров в секунду.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости подробности операции. "Самолет Ан-26 ведет воздушную разведку и по результатам осуществляет наведение кораблей, задействованных в спасательной операции… На каждом корабле находятся аварийно-спасательная группа и медицинские работники", — сказал он.

Крушение "Героев Арсенала"

В апреле в районе Керченского пролив потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Как и Anda, судно везло зерно — из Азова (Ростовская область) в Турцию. На борту было двенадцать человек — двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один грузин. Спастись удалось лишь одному члену экипажа, хотя в поисках участвовали около 140 спасателей. Было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Тогда в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) сообщили, что сухогруз продолжил выходить в море несмотря на то, что в ходе инспекции государственного портового контроля судно выставили шесть замечаний. Одно из нареканий касалось проблем со спасательными шлюпками. По данным организации, на корабле также отсутствовал коллективный договор.

Сухогруз "Герои Арсенала" был построен в СССР в 1980 году, им владело Украинское речное пароходство, позднее преобразованное в "УкрРечФлот". Судно ходило под украинским флагом до тех пор, пока в 2013 году его не приобрела турецкая компания. В Международной федерации транспортников (ITF) отметили, что суда турецких компаний эксплуатируются до последнего, и при необходимости ремонта работы оформляются лишь по документам, тогда как по факту никаких работ не проводится. В ITF предположили, что теплоход постигла та же участь.