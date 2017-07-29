Стали известны подробности убийства борца Юрия Власко в Бурятии

НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Двадцатилетнего борца Юрия Власко убили на берегу Байкала во время массовой драки, участники которой в основном определены, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.
"Смертельные ранения молодому человеку были причинены в ходе массовой драки. В настоящее время круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых", — сказал Столяров.
Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе.