В Бурятии ищут убийц борца Власко

НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Полицейские в Бурятии проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию причастных к убийству борца Юрия Власко, руководство республиканского МВД взяло расследование под контроль.

Как сообщалось ранее, утром в субботу на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленников. Расследование преступления взято на контроль руководством МВД Бурятии", — говорится в сообщении.

Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе.