СК возбудил уголовное дело по факту убийства борца Власко в Бурятии

НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Следователи в Бурятии после обнаружения тела 20-летнего молодого человека, по данным Федерации спортивной борьбы России, борца Юрия Власко, возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

"Сегодня утром на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи", – сказал представитель СК, отметив, что точные данные о личности погибшего в настоящее время устанавливаются.

Столяров сообщил, что по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Ведется расследование. Другая информация пока не разглашается в интересах следствия", — сообщил представитель СК.

Ранее о смерти спортсмена сообщил старший тренер сборной России по борьбе Анатолий Маргиев. Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе.