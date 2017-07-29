Спасенных моряков затонувшего у берегов Крыма сухогруза доставят в Ялту

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Восемь спасенных членов экипажа с затонувшего в нейтральных водах у берегов Крыма сухогруза Anda будут доставлены в Ялту в течение ближайших трех часов, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах у берегов Крыма в результате шторма опрокинулся сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек — трех граждан Индии и шести сирийцев.

Восемь спасенных моряков были подняты на борт грузового судна Minoan Grace, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова. Поиски девятого члена экипажа продолжаются. Судно направлялось в Турцию и пришло на помощь тонущему сухогрузу.

"Судно со спасенными моряками отправлено в Ялту. Ориентировочно через два-три часа моряки будут доставлены туда", — сообщили в МЧС.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>