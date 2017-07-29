Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Сухогруз Anda, перевернувшийся у берегов Крыма, затонул, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова.

Судно под флагом Того шло в Турцию с грузом пшеницы и попало в шторм в 40 километрах от Алупки. На борту находился экипаж — три гражданина Индии и шесть сирийцев.

Восьмерых моряков удалось спасти, их подняли на борт грузового судна Minoan Grace, которое пришло на помощь тонущему сухогрузу. Их должны доставить в Ялту через два-три часа.

Поиски девятого члена экипажа, который был без спасательного жилета, продолжаются. В спасательной операции участвуют суда, оказавшиеся поблизости к месту аварии, спасательный буксир и корабль связи Черноморского флота, самолет Ан-26 морской авиации.

В районе крушения продолжается сильный шторм, на море большое волнение, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

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