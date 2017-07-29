С терпящего бедствие у берегов Крыма сухогруза спасли восемь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Спасены восемь из девяти членов экипажа торгового судна, которое терпит бедствие у берегов Севастополя, сообщили РИА Новости в спасательно-координационном центре Росморречфлота Севастополя.

"Подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент", — сообщили в центре.

Три человека находились в шлюпке, а пять человек — со спасательного плота, отметили в центре. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.