Непогода мешает оказать помощь терпящему бедствие судну у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Спасатели пока не могут оказать помощь терпящему бедствие сухогрузу у берегов Крыма из-за сильного волнения на море, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Ранее в ведомстве сообщили, что торговое судно с девятью членами экипажа терпит бедствие в нейтральных водах у берегов Севастополя. По предварительной информации, судно вышло из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. Проходящее мимо судно оказало помощь трем членам экипажа, судьба остальных остается неизвестной.

"Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательное судно МЧС России, высота волн составляет 22 метра. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС РФ", — сообщили в МЧС Крыма.

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