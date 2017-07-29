С опрокинувшегося в Крыму сухогруза спасли трех человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три человека спасены с опрокинувшегося в Крыму сухогруза, судьба еще шестерых остается неизвестной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В акватории Черного моря (нейтральные воды), в 40 километрах южнее населенного пункта Алупка опрокинулся сухогруз "Anda", перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту был экипаж из девяти человек – граждане Сирии и Индии. Спасены три человека, судьба шести остается неизвестной", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС РФ в Симферополе. "К поиску на месте привлечены три морских судна", — уточнил собеседник.

Ранее в МЧС Крыма сообщили, что торговое судно с девятью членами экипажа терпит бедствие в нейтральных водах у берегов Севастополя.

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