С опрокинувшегося в Крыму сухогруза спасли трех человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три человека спасены с опрокинувшегося в Крыму сухогруза, судьба еще шестерых остается неизвестной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС РФ в Симферополе. "К поиску на месте привлечены три морских судна", — уточнил собеседник.
Ранее в МЧС Крыма сообщили, что торговое судно с девятью членами экипажа терпит бедствие в нейтральных водах у берегов Севастополя.
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