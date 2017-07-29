В Крыму опрокинулся сухогруз

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. У берегов Севастополя в нейтральных водах опрокинулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа, сообщили РИА Новости в МЧС Крыма.

Трех человек спасли, судьба еще шестерых остается неизвестной. На борту находились граждане Сирии и Индии, сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в акватории Черного моря в 40 километрах южнее населенного пункта Алупка. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы. К поиску пропавших подключены три судна, рассказал собеседник

По сообщению МЧС, в настоящий момент в море сильный шторм, большое волнение.

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