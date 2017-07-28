Минэнерго начало расследование аварии с подачей электричества в Крым

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минэнерго России начало расследование аварии, которая привела к ограничению подачи электроэнергии в Крым, говорится в сообщении ведомства.

​"Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций", — сообщает ведомство.

Подача электричества в Крыму прекратилась в пятницу днем. По предварительным данным Минэнерго, причиной сбоя стала аномальная жара в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. Авария произошла из-за одновременного отключения двух линий электропередачи Ставропольская ГРЭС — Центральная и Тихорецк — Кубанская, которое было вызвано коротким замыканием.

Электроснабжение удалось восстановить в течение часа. Минэнерго уточняет, что ​в 16:13 мск возобновилась подача электричества всем потребителям полуострова. К 19:07 мск заработала четвертая линия энергомоста, и работа Крымской энергосистемы восстановилась полностью.

Как заявили представители Черноморского флота, корабли и военные части во время сбоя в электроснабжении перешли на резервное питание, их боеготовность не пострадала. Аэропорт Симферополя и Симферопольская ТЭЦ работали в штатном режиме, медучреждения задействовали резервные источники энергии.