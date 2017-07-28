Заместитель транспортного прокурора Москвы подозревается во взятке

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павел Юркин задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Генпрокуратура России.

"Проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)" — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, проверка проводилась по согласованию с московским межрегиональным транспортным прокурором Сергеем Забатуриным органами ФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры, а также старшим помощником по безопасности московского межрегионального транспортного прокурора.

В ведомстве подчеркнули, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением в органах прокуратуры преследуются бескомпромиссно.

Как позднее сообщили в московском СУ на транспорте СК РФ, в пятницу в своем рабочем кабинете Юркин получил от посредника часть взятки — около 400 тысяч рублей — за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела, и прекращение этого дела. По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей.