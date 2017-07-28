Воронежский СК разберется в инциденте с проверкой паспортов у чеченок

ВОРОНЕЖ, 28 июл — РИА Новости. Следователи в Воронеже проверят информацию о противоправных действиях полицейских, которые требовали предъявить документы у двух уроженок Чечни, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В сообщении отмечается, что в пятницу на одном из местных информационных порталов появилась публикация о том, что в Воронеже неустановленные сотрудники полиции потребовали предъявить документы у двух уроженок Чечни, гулявших с детьми. При этом правоохранители якобы отказались представиться и пояснить причину своих требований, вели себя некорректно и грубо. Когда на помощь к девушкам прибыли отец и брат, полицейские задержали мужчин и посадили в служебную машину. Указанные факты зафиксированы на видео, которое прилагается к публикации, вызвавшей большой общественный резонанс.

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут приняты меры к установлению сотрудников полиции, дана оценка правомерности их требований и действий, истребована и изучена служебная документация, опрошены очевидцы происшествия и потерпевшие…" — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД Воронежской области РИА Новости также сообщили, что руководство ведомства назначило служебную проверку "по возможным неправомерным действиям сотрудников полиции".