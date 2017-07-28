В Москве пьяный мужчина угнал теплоход

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту угона теплохода, сообщает московское СУ на транспорте СК РФ.

"По данным следствия, 27 июля 2017 года мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий" пассажировместимостью 60 человек. После чего проследовал на указанном выше теплоходе к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход "Сильвер", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта), подозреваемому избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.