Глава Кубани назвал причину блэкаута в Крыму

Торговые точкир во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017

Торговые точкир во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017

Причина блэкаута в Крыму в сработавшей автоматике на Ставропольской ГРЭС, а не в жаре – глава Кубани