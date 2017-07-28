Росгвардия получила пайки с несъедобными консервами на 110 миллионов рублей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Главная военная прокуратура выявила поставку в Росгвардию испорченных пайков на 110 миллионов рублей.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в 2015 году МВД в интересах ряда своих подразделений заключило контракт на поставку индивидуальных рационов питания на сумму 620,5 миллиона рублей. Поставщиком стала коммерческая организация — "Оборонпродкомплект", которая использовала для своих пайков продукцию "Барышского мясокомбината".

Отмечается, что эти организации не имеют отношения ни к Минобороны России, ни к какому-либо другому силовому ведомству.

"Как показала прокурорская проверка, некоторые консервы из пайков содержали некачественные и непригодные к употреблению продукты. В результате ущерб от поставки не соответствующей нормативам продукции превысил 110 миллионов рублей. Действия поставщика содержат признаки мошенничества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

В июне этого года Главная военная прокуратура передала следственному департаменту МВД материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сейчас они изучаются.

Ведомство также направило руководству МВД и Росгвардии письма о необходимости незамедлительно изъять некачественную продукцию и возместить ущерб. Сейчас принимаются меры по взысканию убытков с недобросовестного поставщика, добавили в прокуратуре.