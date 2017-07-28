Отключение энергоснабжения не привело к ущербу для Крыма, сообщил Аксенов

Торговые точкир во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017

Торговые точкир во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Обесточивание Крыма днем в пятницу не привело к экономическому и социальному ущербу для полуострова, оперативно задействованы резервные мощности, заявил глава Крым Сергей Аксенов.

Электроснабжение было прервано в 13.55 из-за аварийного отключения автоматики со стороны Тамани. Оперативно подключены МГТС (мобильные газотурбинные электростанции) и другие источники энергоснабжения, все социально значимые объекты на время отключения перешли на резервное питание, сообщил Аксенов.

"Ущерба экономике и социальной сфере нет. Благодарю все службы и, в первую очередь, энергетиков за оперативность", — написал он на своей странице в Facebook.

Аксенов отметил, что на данный момент энергоснабжение Крыма возобновлено по трем из четырех линий энергомоста, нагрузка составляет 843 МВт.

Крым остался без электричества днем в пятницу на час с небольшим из-за аномальной жары на Кубани – произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста. Минэнерго обещает, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время. По последним данным, электроснабжение потребителей Крыма к 15.50 мск было восстановлено на 80%.

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