Отключение энергоснабжения не привело к ущербу для Крыма, сообщил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Обесточивание Крыма днем в пятницу не привело к экономическому и социальному ущербу для полуострова, оперативно задействованы резервные мощности, заявил глава Крым Сергей Аксенов.
Электроснабжение было прервано в 13.55 из-за аварийного отключения автоматики со стороны Тамани. Оперативно подключены МГТС (мобильные газотурбинные электростанции) и другие источники энергоснабжения, все социально значимые объекты на время отключения перешли на резервное питание, сообщил Аксенов.
"Ущерба экономике и социальной сфере нет. Благодарю все службы и, в первую очередь, энергетиков за оперативность", — написал он на своей странице в Facebook.
Аксенов отметил, что на данный момент энергоснабжение Крыма возобновлено по трем из четырех линий энергомоста, нагрузка составляет 843 МВт.
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