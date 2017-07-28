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Происшествия

Крым на час с небольшим остался без электричества из-за жары на Кубани

16:1728.07.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоВыключенные светофороы во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017Выключенные светофороы во время отсутствия энергоснабжения в Крыму. 28 июля 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крым остался без электричества днем в пятницу из-за аномальной жары на Кубани – произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста, сообщает Минэнерго. Подачу электроэнергии на полуостров удалось возобновить оперативно — уже спустя час с небольшим после первых сообщений о сбоях все линии, снабжающие Крым, были включены.

Минэнерго обещает, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.

Виновата жара

Первоначально источник в правительстве Крыма сообщил о сбоях в энергоснабжении в таких крупных городах полуострова, как Симферополь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Евпатория.

Однако спустя некоторое время министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на полуострове, объяснив это срабатыванием противоаварийной автоматики в Краснодарском крае. В Минэнерго РФ в свою очередь заявили, что причиной дефицита электроэнергии в Крыму, по предварительной информации, стало отключение четырех линий электропередачи энергомоста.

Ведомство отметило, что "28 июля в 13.55 (по предварительной информации "Системного оператора Единой энергосистемы России" (СО ЕЭС) отключились четыре высоковольтных линий (ВЛ) 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в Крымскую энергосистему".

Согласно данным Минэнерго РФ, энергосистема Крыма и Севастополя начала работать изолированно с дефицитом мощности около 1 тысячи МВт. В ведомстве отметили, что отключение электроэнергии произошло на ЛЭП в Краснодарском крае из-за аномально сильной жары.

"Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения высоковольтной линии (ВЛ) — 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым", — информировало ведомство. Отмечалось, что ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

Больницы, аэропорт и Черноморский флот не пострадали

На Черноморском флоте в связи с ЧП заверили, что боеготовность флота не пострадала, корабли и части перешли на резервное электроснабжение,

Как заявил РИА Новости представитель ЧФ Вячеслав Трухачев, благодаря регулярным тренировкам личный состав знал, что делать в подобных ситуациях. "Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считанные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности", — сказал Трухачев. По его словам, действия военных при подобных ситуациях отработаны до автоматизма.

Сбой также не сказался на работе аэропорта Симферополя, сообщил РИА Новости заместитель директора аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

"Энергоснабжение аэропорта не прекращалось, на резервные источники питания не переходили. Работаем штатно", — сказал Лаптев.

Как отметили в региональном Минздраве, медицинские учреждения Крыма перешли на работу на резервных, автономных источниках электропитания; прием и обслуживание пациентов ведутся штатно.

Строительство моста через Керченский пролив также не останавливалось из-за сбоя в энергоснабжении, заверили агентство в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Подача возобновлена

Примерно спустя час после отключения подача электричества в Крым была возобновлена, а еще спустя некоторое время в Федеральной сетевой компании сообщили, что все линии, снабжающие Крым, уже включены, идет набор нагрузки.

"В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки", — информирует ФСК.

В Минэнерго РФ отметили, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.

"В 14.55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань – Камыш-Бурун и Тамань – Кафа 2 цепь. Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время", — пишет ведомство.

По данным Минэнерго, к 15.50 электроснабжение потребителей Крыма удалось восстановить на 80%.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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