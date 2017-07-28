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Происшествия

В Ярославле беременная женщина спасла тонущего ребенка

15:5628.07.2017
(обновлено: 16:13 28.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВиды Ярославля. Архивное фотоВиды Ярославля. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Руководство Ярославля и спасатели будут ходатайствовать о награде для местной жительницы, которая, будучи на седьмом месяце беременности, спасла тонущего мальчика, сообщила РИА Новости представитель мэрии города.

Берег Балтийского моря. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Под Калининградом женщина спасла тонущих детей ценой собственной жизни
Накануне два мальчика катались на плоту на пруду в Петропавловском парке в Ярославле. Когда плот перевернулся и дети стали тонуть, местная жительница бросилась в воду и вытащила 11-летнего мальчика. Второго, девятилетнего ребенка спасти не удалось. Региональное следственное управление СК проводит проверку по факту его смерти.

Как стало известно РИА Новости, спасительницу ребенка зовут Светлана. Сейчас она на седьмом месяце беременности. О том, что произошло, сама Светлана рассказала корреспонденту РИА.

"Я была на пруду с дочкой и тремя племянницами, мы искупались и уже начали собираться домой. В этот момент двое мальчиков на берегу закричали, что двое других тонут – они находились на плоту и плот перевернулся. Я прямо в одежде бросилась в воду. Одного мальчика я спасла, второго не успела", — говорит собеседница.

По ее словам, тонущие находились метрах в 10-15 от берега. Светлана хорошо плавает, но вести ребенка к берегу оказалось нелегко – он тянул ее вниз. "И я начала его толкать впереди себя, и так до берега, пока он не смог встать ногами на песок", — вспоминает женщина.

Доставив ребенка на берег, Светлана кинулась за вторым, но почувствовала, что сильно устала. Дочь, увидев, что мать сама стала тонуть, начала просить ее вернуться.

"Мальчик уже скрылся под водой, а мне не нырнуть с животом", — говорит Светлана. Ей пришлось вернуться. Правда, за ребенком стала нырять прибежавшая на крики девушка, но мальчика найти не смогла. Спустя несколько часов его достали водолазы.

Москва-река. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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На западе Москвы вытащили из реки двух тонувших девочек
Приехавшие на место медики констатировали у Светланы повышенное давление. В остальном на физическом состоянии женщины происшедшее не сказалось. "Только на моральном. Все-таки это стресс, дочка всю ночь в животе вертелась, спать не давала, дети же все чувствуют", — говорит она.

Светлана беременна третьим ребенком. Кроме восьмилетней дочери, у нее есть 11-летний сын. Он гостит у бабушки в другом городе и о подвиге мамы узнал из новостей. Позвонил ей и сказал: "Мама, я тобой очень горжусь, ты самая лучшая, молодец, что спасла мальчика". Муж ее сначала отругал: мол, чем думала, когда, беременная, прыгнула в воду. Но потом похвалил.

Поступок Светланы достоин поощрения, считают и в главке МЧС, и в мэрии Ярославля. В региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости, что будут ставить вопрос о награждении женщины медалью "За спасение утопающих".

"Ходатайствовать о награждении женщины будут и городские власти. Конечно, она героиня. Мэр Ярославля Владимир Слепцов намерен высказать ей слова благодарности за спасение ребенка лично. Кроме того, он поручил разобраться, нужна ли ей и ее семье какая-то помощь", — сказала РИА Новости представитель мэрии.

Сама же женщина чувствует, что она герой лишь наполовину. "Одного спасла, второго не смогла", — печально говорит она.

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Происшествия
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