Эксперты оценили стоимость недвижимости Каримовой в Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Недвижимость. Стоимость лишь одного пентхауса, входящего в возможные московские активы дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой может составлять 2-4,5 миллиона долларов, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В пятницу Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что республика по официальным каналам направила компетентным органам зарубежных стран данные об аресте активов преступной группы, с которой была связана Каримова.

На территории 12 стран предварительно установлены легализованные активы, связанные с Каримовой, на сумму почти 1,4 миллиарда долларов, 63,5 миллионов евро, 27,1 миллионов фунтов и 18,5 миллионов франков, говорится в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана. Как указывается в нем, в России Каримовой принадлежат денежные средства в размере 6 миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот" и еще восемь квартир в Москве, особняк "в массиве "Рублевка", а также гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов в Ялте.

Комментируя данные о московских активах, предположительно принадлежащих Каримовой, директор по городской и загородной недвижимости компании Knight Frank Алексей Трещев отметил, что стоимость квадратного метра в жилом комплексе "Камелот" может составлять 8-12 тысяч долларов. Один из самых крупных лотов в проекте имеет площадь 259 квадратных метров, соответственно, максимальная цена пентхауса в доме может составлять 2-3,1 миллиона долларов, подсчитал эксперт.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева рассказала, что недавно в ЖК "Камелот" был выставлен на продажу пентхаус площадью 230 квадратных метров по цене в 2,5 миллионов долларов. "Если предположить, что тот объект, о котором пишут в интернете, действительно принадлежит Каримовой (ранее СМИ сообщали, что Каримовой принадлежит круглый трехуровневый пентхаус площадью 420 квадратных метров в "Камелоте" — ред.), то его примерную стоимость мы оцениваем в 4-4,5 миллиона", — добавила она.

Что касается особняка "в массиве "Рублевка", то не совсем понятно, в какой локации он находится, отметил Трещев. Он уточнил, что средняя стоимость участка на Рублево-Успенском шоссе варьируется от 60 до 120 тысяч долларов за сотку, а стоимость квадратного метра жилья – от 1,5 до 5 тысяч. Диапазон цен на особняки в этом направлении в настоящий момент колеблется от 1 до 60 миллионов долларов, добавил эксперт.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что под контролем и при содействии Каримовой члены преступной группы в 2001–2013 годах завладели путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 миллиардов сумов (около 50 миллионов долларов). Также в сообщении ведомства говорится, что преступная группа уклонились от уплаты налогов на сумму 2,9 триллиона сумов (725 миллионов долларов).

Как сообщила Генпрокуратура Узбекистана, Каримова 21 августа 2015 года была признана судом виновной в совершении инкриминированных преступлений, ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана заявляли, что Каримова скончалась 5 ноября 2016 года от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте. В январе адвокат из Женевы Грегуар Манжа в интервью газете Neue Zurcher Zeitung опроверг информацию о смерти Каримовой, отметив, что видел ее в декабре в Ташкенте.