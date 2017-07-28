Зоопарк в Саратове, где леопард напал на ребенка, закрыли на карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Контактный зоопарк в одном из торговых центров Саратова, где в среду леопард напал на девочку, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в региональном управление ветеринарии.

Ранее региональное управление СК сообщило, что во время посещения семьей контактного зоопарка в торговом центре "Манеж" на проспекте Кирова, на шестилетнюю девочку напал леопард. Ребенок получил травмы в области шеи и был госпитализирован. Следователи и прокуратура организовали по этому факту проверку.

В пятницу РИА Новости в управлении ветеринарии сообщили, что зоопарк закрыт на карантин.

"Закрыли на карантин с 27 июля на 10 дней. Владельцы зоопарка сказали, что все звери привиты от бешенства, сейчас мы проверим эту информацию. Если она подтвердится, то пострадавшему ребенку, кроме тех травм, которые он получил, больше ничего не грозит", — пояснил собеседник.

Ранее СК сообщало, что следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, жизни девочки ничего не угрожает. Проверка находится под контролем центрального аппарата СК РФ.