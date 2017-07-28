На Алтае полицейские избили попросивших у них бензин мотоциклистов

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Оперуполномоченный Онгудайского отделения полиции в Республике Алтай подозревается в превышении должностных полномочий в отношении мотоциклистов, попросивших у них бензина, сообщает СК РФ региона.

По данным ведомства, 22 июля два жителя села Инегень Онгудайского района передвигались на мотоцикле по Чуйскому тракту, недалеко от села Чуй-Оозы у мужчин закончился бензин.

"В это время навстречу им двигался автомобиль участкового уполномоченного, и они решили попросить помощи. Когда автомобиль остановился, из него вышли ранее им не знакомые сотрудники полиции в форменном обмундировании. Возмутившись тому, что гражданские лица остановили полицейскую машину, сотрудник полиции незаконно применил специальное газовое средство в отношении одного из потерпевших. Затем мужчин на автомобиле полиции перевезли в безлюдное место, где продолжили применять насилие, в том числе путем нанесения множественных ударов по голове и туловищу потерпевших", — говорится в сообщении.

Один из указанных сотрудников полиции задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.