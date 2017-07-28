Власти Крыма заявили о полном отключении электроэнергии на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Власти Крыма подтвердили, что полуостров в пятницу остался без света, работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение, заявил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", — сказал Белик.

Ранее источник в правительстве республики сообщил РИА Новости, что в ряде крупных городов Крыма в пятницу произошли сбои в энергоснабжении.

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