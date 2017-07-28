Спасавшая детей в море под Калининградом женщина умерла в больнице

КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Женщина, которая впала в кому после того, как пыталась спасти детей в Балтийском море в Калининградской области, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Сообщалось, что вечером 22 июля отдыхающие в Зеленоградске вытащили из воды и самостоятельно оказали первую помощь тонущей женщине. Предварительно известно, что пострадавшая пыталась помочь двум детям, которых уносило от берега сильным течением, хотя сама не умела плавать. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Состояние женщины было крайне тяжелым, она находилась в коме, утром в пятницу она скончалась", — сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Ранее заместитель полномочного представителя президента в северо-западном федеральном округе Михаил Ведерников обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение правил обеспечения безопасности людей на воде на городском пляже города Зеленоградска, где произошел инцидент. По свидетельствам очевидцев, спасательные вышки, расположенные на пляже, в момент происшествия были пусты.