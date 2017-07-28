В Сочи автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе ребенка

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. В Сочи автомобиль наехал на трех пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте — двое из них попали в больницу, сообщил РИА Новости в пятницу дежурный ГУМВД по Краснодарскому краю.

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"В четверг в 22.10 на улице Донской водитель "ВАЗ-2115" наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП два человека госпитализированы, среди них один ребенок", — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства выясняются.