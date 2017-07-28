В Сочи автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе ребенка

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. В Сочи автомобиль наехал на трех пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте — двое из них попали в больницу, сообщил РИА Новости в пятницу дежурный ГУМВД по Краснодарскому краю.
В Сочи на Донской случилось ДТП. Сбиты пешеходы. Видео https://t.co/omirHaarWK pic.twitter.com/mDL27W2XqB— Новости — SOCHI.com (@sochi_com) 28 июля 2017 г.
"В четверг в 22.10 на улице Донской водитель "ВАЗ-2115" наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП два человека госпитализированы, среди них один ребенок", — рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства выясняются.