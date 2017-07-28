Спасатели вытащили голого мужчину из Москвы-реки в центре столицы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки голого мужчину с признаками опьянения, он утверждает, что его сбросили с моста во время драки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел рано утром в пятницу. Охрана Парка Горького сообщила сотрудникам поисково-спасательной станции "Крымский мост", что в реке в районе Андреевского пешеходного моста в воде находится мужчина. В 5.12 спасатели вытащили из реки голого мужчину с признаками опьянения, им оказался гражданин Киргизии. По его словам, его сбросили с моста во время драки.

"В 5.15 пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был осмотрел врачом, от госпитализации мужчина отказался", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, мужчина был передан наряду ОМВД "Якиманка".