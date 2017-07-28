Глава Уссурийска Корж заключил досудебное соглашение, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Глава Уссурийска Евгений Корж, задержанный в один день с вице-губернатором Приморья Евгением Вишняковым, находится под подпиской о невыезде после заключения досудебного соглашения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В среду двух чиновников задержали. В четверг Фрунзенский суд Владивостока арестовал Вишнякова на один месяц и 15 дней. Ранее в суде сообщили, что он проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. В администрации края подтвердили факт обысков на рабочем месте у Вишнякова, но сообщили, что причины следственных действий пока неизвестны, а чиновник еще находится в должности.

"Корж заключил досудебное соглашение, сейчас он находится под подпиской о невыезде", — сообщил собеседник, не уточнив подробностей уголовного дела.

В администрации Уссурийского ГО сообщили, что Коржа сегодня на рабочем месте нет. Ряд местных СМИ связывает уголовное преследование чиновников с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.

Вишняков является вице-губернатором Приморского края по вопросам тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.