На Кубани совершил жесткую посадку Ан-2, есть пострадавшие

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В трех километрах севернее населенного пункта Телегин жестко приземлился самолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали два члена экипажа. На земле жертв и разрушений нет.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит частному предпринимателю. Обстоятельства инцидента выясняются.