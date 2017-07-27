В Москве десять наркоторговцев приговорили к срокам от 8 до 17 лет тюрьмы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Десять наркоторговцев в Москве приговорены к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении группы лиц в возрасте от 20 до 35 лет россиян и граждан Республик Таджикистан, Узбекистан и Беларусь: Мухаммади Хидирзоды, Сухроба Шодиева, Юрия Нарзуллаева, Ивана Быстрова, Артема Абрамова, Дмитрия Апциаури, Евгения Бажанова, Екатерины Медовой, Абдухалила Саидова, Артема Степанова… суд приговорил членов организованной преступной группы наркоторговцев к наказаниям от 8 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима", — говорится в релизе.

По данным ведомства, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по статьям "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере", "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере", "приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в крупном размере" и "приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере".

Согласно релизу, в ноябре 2014 года Хидирзода, Шодиев, Абрамов и Саидов создали группировку для незаконного сбыта наркотиков. В состав преступной группы в разный период времени вошли Нарзуллаев, Быстров, Апциаури, Медова, Бажанов, Степанов и другие соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

По данным ведомства, в ходе судебного следствия установлена их причастность к 28 эпизодам производства, сбыта и приготовления к сбыту наркотических средств в крупных и особо крупных размерах. Деятельность наркоторговцев была пресечена в октябре 2015 года, когда было задержано большинство ее участников.