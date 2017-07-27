Московскую больницу оштрафовали за отсутствие необходимого оборудования

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей больницу имени М.П. Кончаловского за отсутствие некоторого медицинского оборудования и поручней в коридорах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки Росздравнадзора.

"ГБУЗ "Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы" признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)", — отметила пресс-секретарь Наталья Большакова.

По ее словам, проверка выявила, что "на территории учреждения здравоохранения отсутствует ряд медицинских изделий, предусмотренных стандартами, в нейрохирургическом отделении отсутствуют наборы нейрохирургических инструментов, мониторы транспортные, отсасыватели хирургические, оборудование для измерения внутричерепного давления, поручни в коридорах, ванных комнатах и туалетах".

Помимо этого, в неврологическом отделении и кабинете неврологии отсутствуют стабилограф компьютерный, а также персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации, указано в протоколе. "В неврологическом, пульмонологическом отсутствуют необходимые медицинские изделия: концентратор кислорода, респиратор для вентиляции, кислородные баллоны, ростометр, прибор для определения выдыхаемого оксида азота и другие. На территории деятельности больницы отсутствует отделение челюстно-лицевой хирургии", — добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что представитель больницы в суде признал выявленные нарушения и указал, что "в настоящее время организацией принимаются все возможные меры по устранению выявленных нарушений, а также заверил, что руководством будут приняты все меры к тому, чтобы подобного впредь не повторилось".