Московскую больницу оштрафовали за отсутствие необходимого оборудования

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей больницу имени М.П. Кончаловского за отсутствие некоторого медицинского оборудования и поручней в коридорах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки Росздравнадзора.
"ГБУЗ "Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы" признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)", — отметила пресс-секретарь Наталья Большакова.
По ее словам, проверка выявила, что "на территории учреждения здравоохранения отсутствует ряд медицинских изделий, предусмотренных стандартами, в нейрохирургическом отделении отсутствуют наборы нейрохирургических инструментов, мониторы транспортные, отсасыватели хирургические, оборудование для измерения внутричерепного давления, поручни в коридорах, ванных комнатах и туалетах".
Она отметила, что представитель больницы в суде признал выявленные нарушения и указал, что "в настоящее время организацией принимаются все возможные меры по устранению выявленных нарушений, а также заверил, что руководством будут приняты все меры к тому, чтобы подобного впредь не повторилось".